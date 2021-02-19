В "Свободе слова Савика Шустера" обнародуют результаты эксклюзивного расследования по разоблачению мошенников
В пятницу, 19 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" состоится скандальное разоблачение мошенников как результат эксклюзивного расследования редакции. Кроме того, гости студии обсудят заседание СНБО, легализацию оружия, новое повышение штрафов и ситуацию с коронавирусом в Украине.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Экстренное заседание СНБО: чего нам ждать?
Почему в стране такая разная ситуация по заболеваемости коронавирусом?
Новое повышение штрафов: успокоит ли это украинских водителей?
Надо ли в Украине легализировать огнестрельное оружие?
Участие в обсуждении примут:
Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Ярослав Железняк, председатель фракции партии "Голос";
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";
Кира Рудик, председатель партии "Голос";
Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;
Михаил Цимбалюк, народный депутат, ВО "Батькивщина", генерал-лейтенант милиции Украины;
Денис Монастырский, народный депутат, "Слуга народа";
Андрей Шараськин, народный депутат, "Голос";
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Алексей Мочанов, вице-президент Автомобильной федерации Украины, советник министра обороны Украины (2014-2020);
Георгий Учайкин, председатель Украинской ассоциации владельцев оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля народные депутаты Украины поддержали принятие законопроекта о существенном ужесточении наказаний для водителей в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, вплоть до конфискации авто и тюремного срока.