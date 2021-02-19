В "Свободе слова Савика Шустера" обнародуют результаты эксклюзивного расследования по разоблачению мошенников

В пятницу, 19 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" состоится скандальное разоблачение мошенников как результат эксклюзивного расследования редакции. Кроме того, гости студии обсудят заседание СНБО, легализацию оружия, новое повышение штрафов и ситуацию с коронавирусом в Украине.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Экстренное заседание СНБО: чего нам ждать?

Почему в стране такая разная ситуация по заболеваемости коронавирусом?

Новое повышение штрафов: успокоит ли это украинских водителей?

Надо ли в Украине легализировать огнестрельное оружие?

Участие в обсуждении примут:

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Ярослав Железняк, председатель фракции партии "Голос";

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";

Кира Рудик, председатель партии "Голос";

Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;

Михаил Цимбалюк, народный депутат, ВО "Батькивщина", генерал-лейтенант милиции Украины;

Денис Монастырский, народный депутат, "Слуга народа";

Андрей Шараськин, народный депутат, "Голос";

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Алексей Мочанов, вице-президент Автомобильной федерации Украины, советник министра обороны Украины (2014-2020);

Георгий Учайкин, председатель Украинской ассоциации владельцев оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля народные депутаты Украины поддержали принятие законопроекта о существенном ужесточении наказаний для водителей в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, вплоть до конфискации авто и тюремного срока.