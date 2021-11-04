В супермаркете Луцка обнаружили пакет с ртутью: людей срочно эвакуировали. Фото

В среду, 3 ноября, в Луцке была обнаружена ртуть в камере хранения вещей в супермаркете АТБ. Около 200 г вещества разлилось из полиэтиленового пакета.

Об этом сообщается на сайте управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Волынской области. На месте происшествия работали сотрудники отделения радиационно-химической защиты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Специалисты провели сбор ртути в специальную емкость и провели демеркуризацию объекта.

В это время персонал магазина организовал эвакуацию посетителей.

К счастью, пострадавших нет.

Видео дня

Супермаркет до сих пор закрыт. Полиция проводит мероприятия по обнаружению лица, которое занесло ртуть в АТБ и оставило в камере хранения.

Хроническое отравление является результатом вдыхания малых концентраций паров ртути в течение длительного времени. Признаками такого отравления являются снижение работоспособности, быстрая утомляемость, ослабление памяти и головные боли.

В отдельных случаях возможны катаральные проявления со стороны верхних дыхательных путей, кровотечение десен, легкая дрожь рук и расстройство желудка.

Симптомы острого отравления проявляются через 8-24 часа: начинается общая слабость, головные боли и повышается температура; впоследствии – боли в животе, расстройство желудка, боли в деснах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в киевской многоэтажке нашли почти 100 кг токсичного вещества.