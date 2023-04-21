В Сумской области налоговики блокируют работу производителя спецформы для ВСУ – заявление компании 'Шервул'

В Сумской области компания "Шервул", которая с начала полномасштабного вторжения перепрофилировала свое производство и отшивает сейчас спецформу для ВСУ и Нацгвардии, заявила о блокировании работы со стороны налоговой службы. Предприятие, которое является крупнейшим налогоплательщиком в области и фактически формирует областной и местный бюджеты, уже дважды подвергалось таким притеснениям.

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Об этом заявили в компании "Шервул".

В частности, производитель заявил об административном давлении из-за блокирования налоговых накладных и отнесении предприятия к категории рисковых. Эта ситуация чревата срывом военных контрактов с Минобороны и Нацгвардией, сокращением численности работников или вообще банкротством.

"Региональной комиссией главного управления государственной налоговой службы в Сумской области было принято решение по нашему предприятию относительно включения в категорию рисковых. Соответственно, каждая наша налоговая накладная в настоящее время блокируется, что не позволяет нам поставить на приход сырье и производить продукцию по заказу Минобороны и другим военным частям, заказывающим военную форму у нашего предприятия", - заявил адвокат компании Евгений Страшок.

Он также добавил, что санкции Минобороны за несоблюдение сроков поставки конечного продукта достаточно веские и это может стать в будущем причиной банкротства предприятия и потерей рабочих мест более 200 работников.

"В прошлом году было уплачено более 20 млн гривен только налога на прибыль. К тому же наша компания оказывает помощь не только военным. Мы сотрудничаем с крупными сетями украинских супермакетов. Эта ситуация вообще бьет по всей хозяйственной деятельности и полностью вредит нашей деловой репутации. Мы обратились в Государственную налоговую службу Украины, а также привлекли к диалогу областную военную администрацию, которая будет помогать в коммуникации с налоговиками. Потому что мы не можем получить никаких объяснений по конкретным операциям", - добавил Страшок.

17 апреля состоялось рабочее совещание с участием представителей главного управления ГНС в Сумской области, заместителя руководителя Сумской областной военной администрации, представителей правоохранительных органов.

"Мы предоставили все документы и объяснения относительно незаконных действий налоговиков. Считаем, что это продолжение истории давления на предприятие. В настоящее время у нас на выполнении более восьми договоров с Минобороны, более трех с Нацгвардией на сумму более 120 млн грн... Ждем на объяснение налоговиков в пятницу (21 апреля - ред.)", - резюмировал адвокат.

Кстати, представитель Областной госналоговой службы в комментарии съемочной группе отказал, сославшись на занятость.

Трудовой коллектив группы компаний стратегически важного для Сумщины предприятия отмечает, что работает в рамках действующего законодательства, интегрирует передовые технологии, добросовестно платит налоги в бюджет и не терпит коррупцию. Там подчеркнули решимость защищать в правовом поле свои права.

"Мы работаем на территории области более 10 лет. Мы всегда открыты к диалогу. Но такие поступки контролирующих органов непосредственно обуславливают активную общественную позицию нашего предприятия и соблюдение нашей антикоррупционной программы. Все вопросы мы будем решать исключительно в рамках действующего законодательства. Поэтому мы благодарим военную администрацию области, которая обратила внимание на этот вопрос и всячески нас поддерживает. Мы предоставили полный перечень документов. Ждем результата. Но надеемся, слова не будут расходиться с делом", - добавил адвокат.