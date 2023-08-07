В Сумах столкнулись Volkswagen Golf и мотоцикл: один человек погиб, пятеро пострадали. Фото

В Сумах в воскресенье, 6 августа, произошла смертельная авария – столкнулись автомобиль Volkswagen Golf и мотоцикл. Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП.

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Еще пять человек получили ранения. Об этом сообщили на Facebook-странице Патрульной полиции Сумской области.

Трагедия произошла на улице Черниговской около 16:00. Правоохранители выясняют все детали дорожно-транспортного происшествия.

На опубликованных полицией кадрах видно, что Volkswagen Golf получил серьезные повреждения и перевернулся.

"При обстоятельствах, которые сейчас выясняют, произошло столкновение автомобиля Volkswagen Golf под управлением 61-летнего мужчины и мотоцикла Loncin под управлением 25-летнего мужчины. От полученных травм мотоциклист погиб на месте автопроисшествия", – говорится в сообщении.

Также телесные повреждения получил водитель Volkswagen Golf, три его пассажира, среди которых 14-летняя девочка, а также и пассажир мотоцикла, ей 25 лет.

"Инспекторы огородили место автопроисшествия и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Продолжается проверка", – отметили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа на обочине дороги в селе Моквин Ривненской области автомобиль на скорости сбил 64-летнюю женщину. От полученных травм она погибла на месте, а виновник ДТП скрылся, даже не попытавшись оказать помощь пострадавшей.

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