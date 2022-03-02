В Сумах снова раздаются взрывы: город держит оборону

Около 8 утра 2 марта в Сумах раздались 2 мощных взрыва. Военные считают, что, вероятно, это были снаряды САУ-150.

Область мужественно держит оборону. Здесь постоянно происходят обстрелы, повреждены многие здания. Ночь с 1 на 2 марта тоже была неспокойной. В разных районах продолжались бои. По данным местной ОГА, вооруженным силам удалось уничтожить много вражеской техники. Так, предварительно, известно об обезвреживании вблизи села Бишкинь около 100 танков и БТР, а около Пустовойтовки – 80 единиц техники, значительная часть которой – это установки "Град".

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От захватнических действий кремлевских войск пострадали и объекты культуры. Так сегодня в два часа ночи колонны вражеской техники зашли в Тростянец, снеся ворота в Круглый дом и уничтожив галерею.

В общем, ситуация в регионе достаточно сложная, но контролируемая. ВСУ держит позиции и не дает врагу пройти дальше.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о ситуации в Харькове, где до сих пор продолжаются обстрелы жилых кварталов и зданий государственных учреждений.