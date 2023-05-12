В страшной аварии на Львовщине погибла мама с двумя дочками, сын – в реанимации: стали известны подробности о погибших

На Львовщине произошла ужасная авария. На трассе Киев – Чоп возле села Розвадов Стрыйского района Volkswagen Touran врезался в фуру. В машине была семья – 42-летняя мама с тремя детьми. Женщина и две ее дочери погибли, старший сын сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

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Фура перевернулась, а легковушку смяло

10 мая примерно в 19:40 на трассе Киев – Чоп возле села Розвадов Стрыйского района Львовской области произошла авария. Столкнулись лоб в лоб Volkswagen Touran и фура, которая везла капусту. От сильного удара грузовик съехал на обочину и перевернулся. А у легкового автомобиля смята вся передняя часть.

В Volkswagen ехала семья из села Рудники – 42-летняя мама Алла, которая была за рулем, и ее дети. Старший, 15-летний сын Сергей, средняя, 14-летняя дочь София, и младшая, 4-летняя Даша. Женщина с дочками погибла на месте, а сына забрала скорая, сейчас он в тяжелом состоянии в больнице.

Выжил только старший сын

В селе Рудники с погибшими прощались в пятницу, 12 мая. Местные жители рассказывают, что семья переехала к ним лет десять назад, купили тут дом. Сами они родом из Закарпатья.

"Хорошая, благополучная семья, родители работали во Львове, там же дети ходили в школу. Ужасная трагедия, мы до сих пор не можем прийти в себя", – говорит их соседка.

На страничке в Facebook Львовского лицея №66 говорится, что София и Сергей ходили в их учебное заведение: "Наша воспитанница София, ее сестричка Даринка и их мама Алла погибли в аварии. Они все олицетворяли добро и любовь! В тяжелом состоянии Сергей – тоже наш ученик, ему силы и возможности для выздоровления".

Судя по фото в соцсетях, в семье очень заботились о детях. Родители с детьми любили выезжать в горы – кататься на лыжах зимой, а летом ездили на лошадях, купались и отдыхали на берегу реки. Алла очень любила цветы, у нее много фото роз на страничке.

"Мама так гордилась своими девочками! Младшая, Даша, была поздним ребенком в семье, и ее все любили, баловали. А София была просто красавица, но в тоже время скромная девочка, хорошо училась. Мы переживаем за Сергея, очень хотим, чтобы он выздоровел на радость отцу, который сейчас остался один", – говорит местная жительница.

В полиции Львовской области сообщают, что по факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортным средством, которое привело к гибели нескольких человек.

Виновному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.