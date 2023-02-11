В США хотят возобновить в Украине наблюдение сил спецопераций за оккупантами – WP

Министерство обороны США призывает Конгресс возобновить финансирование сверхсекретных программ в Украине, приостановленных в преддверии широкомасштабного российского вторжения в прошлом году. В случае одобрения это позволит американским войскам специальных операций использовать украинских оперативников для наблюдения за передвижениями российских оккупантов.

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Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на информацию собственных источников. Должностные лица министерства обороны готовят предложение для рассмотрения законодателями в ближайшие месяцы, когда начнется работа над законопроектом о финансировании Пентагона в следующем году.

Сверхсекретные программы могут возобновиться уже в 2024 году, хотя пока непонятно, разрешит ли администрация президента США Джо Байдена американским коммандос вернуться в Украину для наблюдения за оккупантами или военные будут делать это из соседней страны.

Отмечается, что с начала войны в Украине не действовал ни один американский военный персонал, за исключением небольшого числа сотрудников, прикомандированных к посольству США в Киеве.

Официальные лица Конгресса заявили, что трудно предсказать результат, особенно учитывая, что республиканцы расходятся во мнениях относительно огромных сумм, которые тратятся на Украину.

Другие утверждают, что относительно небольшие расходы на программы – 15 миллионов долларов в год на такую ​​деятельность по всему миру – являются выгодной сделкой по сравнению с десятками миллиардов долларов, выделяемых на обучение и вооружение украинских сил и пополнение запасов США.

Военные чиновники стремятся возобновить эту деятельность в Украине, чтобы гарантировать, что наработки, которые добывались тяжелым трудом с 2018 года, не будут потеряны по мере того, как война будет продолжаться.

Критики, в том числе на Капитолийском холме, говорят, что такие действия рискуют вовлечь США в более непосредственную роль в войне в Украине. Представители Министерства обороны утверждают, однако, что, в отличие от более масштабных и открытых усилий Пентагона по вооружению украинской армии, секретные суррогатные программы не будут напрямую способствовать боеспособности Украины, потому что задействованные оперативники и их кураторы из США будут ограничены выполнением только ненасильственных задач.

Дебаты возникают, когда полномасштабная война приближается к началу второго года, а администрация Байдена резко ускоряет и расширяет масштабы военной помощи, которую она оказывает Киеву, несмотря на неоднократные протесты России и угрозы эскалации.

Напомним, 3 февраля Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с российскими оккупантами. В него вошли так называемые "крылатые бомбы" GLSDB с радиусом действия 150 км, а также противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности для HIMARS.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же США планируют обеспечить потребности Украины в вооружении на месяцы и годы вперед.

С последнего, 21 декабря 2022 года, США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на 1,8 млрд долларов. Среди прочего в него впервые войдут ракетная батарея Patriot и высокоточные бомбы.

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