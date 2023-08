В США анонсировали премьеру документального сериала о донецком 'Шахтере'

В США выходит 12 сентября состоится премьера документального сериала Football Must Go On – об историческом участии донецкого Шахтера Рината Ахметова в розыгрыше Лиге Чемпионов сезона 2022-2023.

Видео дня

Об этом говорится в анонсе релиза.

Сериал снимали CBS-Sport и Paramount+. Он рассказывает о вызовах, с которыми не сталкивалась ни одна команда в современном спорте.

Среди прочего там раскрыты детали исторического для Украины трансфера Михаила Мудрика в Челси и усилия футбольного клуба Рината Ахметова в помощи Украины в самое сложное для нее время.

Напомним, футбольный клуб "Шахтер" оказывает системную помощь спортсменам, переселенцам, бойцам сил обороны Украины и пострадавшим от войны жителям регионов. Клуб организовал и покрыл все расходы по лечению в США защитника "Азовстали", морпеха Михаила Дианова. А также взял на себя организацию лечения и реабилитации тяжело раненного под Авдеевкой бойца Виталия Шумея в Барселоне