В среду на Украину обрушатся метели и выпадет до 15 см снега. Карта

В среду, 13 января, погода в Украине будет снежной, с сильным ветром и метелями. Также немного усилятся дневные морозы, а на дорогах появится гололедица.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. По данным прогноза, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значительный снег. Высота снежного покрова достигнет 5-15 см. Также ожидаются метели, а на дорогах гололедица.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях – налипание мокрого снега и гололед. Объявлен І уровень опасности.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза; днем -1 -4, на юге местами до +7.

В Киеве в среду также пойдет снег, ночью и днем от 2 до 4 мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, существенное похолодание в Киев придет с 14-го января, а пик морозов придется на 15-19 января.