В "Слуге" объяснили, почему депутаты не должны прививаться от коронавируса в первую очередь

В рамках популяризационной кампании по вакцинации от коронавируса в первую очередь прививки должны сделать звездам шоу-бизнеса, блогерам, известным журналистам, телеведущим и лидерам духовенства, а не депутатам Верховной Рады.

Об этом OBOZREVATEL сказал народный депутат партии "Слуга народа" Александр Качура, комментируя низкие темпы вакцинации остатками препарата AstraZeneca Covishield в рамках популяризации прививки среди политиков.

"Не думаю, что в рамках такой кампании депутаты должны вакцинироваться в первую очередь. Это выглядит как какие-то преференции и я не уверен, что даст результат. Поддерживаю, когда будут вакцинироваться звезды шоу-бизнеса, блогеры, известные журналисты, телеведущие, лидеры духовенства", – сказал он.

А вот народные депутаты, по его словам, это не та категория, которой больше всего доверяет украинское общество.

"Я против, чтобы такую преференцию предоставляли депутатам. Это вызывает у общества возмущения. Стоит вакцинировать в первую очередь врачей, военных, а тут появляются народные депутаты и им как всегда (имеется в виду за их статус. – Ред.) дают какую-то вакцину", – подытожил Качура.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцинация от коронавируса в Украине началась две недели назад и идет достаточно медленными темпами по сравнению с показателями Европы и США. При таком раскладе украинцы, попавшие в последнюю пятую волну, могут ждать прививки десятилетиями.