В Слобожанском в Днепропетровской области открыли новый бассейн. Фото

В Слобожанском в Днепропетровской области завершилось строительство современного бассейна, в котором смогут одновременно плавать 100 посетителей. Спортивный объект возвели "с нуля" в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает ДнепроОДА.

По словам заместителя главы областной администрации Ольги Горб, в этом году по программе президента на Днепропетровщине открыли около 100 новых объектов, в частности современный бассейн в Слобожанском. На первом этаже здания расположена современная рецепция и уютное кафе. На втором – большой взрослый бассейн на 750 кубов воды и шесть дорожек, а также детский бассейн.

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На первом этаже здания расположена современная рецепция и уютное кафе. На втором – большой взрослый бассейн на 750 кубов воды и шесть дорожек, а также детский бассейн.

На стенах рядом с бассейнами установили ультрафиолетовые осушители воздуха, создающие правильный микроклимат. Для комфорта посетителей также сделали теплый пол.

“Эта спортивная локация отвечает всем требованиям – безопасности, оснащению. Здесь предусмотрены отдельные бассейны для детей и взрослых. Чтобы жители могли проводить время с пользой для здоровья", – рассказал народный депутат Украины Вячеслав Медяник.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" уже построили 600 активных парков, 900 спортивных площадок, 193 стадиона и 25 бассейнов.