В Симферополе разваливающиеся стены больницы укрепили картоном и скотчем. Фото

В оккупированном Россией Крыму стены медицинского учреждения, которые уже частично разрушились, укрепили при помощи картона и скотча.

Речь идет о Симферопольской клинической больнице №6. Соответствующие фотографии обнародовал один из пациентов, пишет сайт "Примечания" (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"Никому не пожелаешь заболеть и туда попасть. Грустно, товарищи. Шел 2021 год", – отметил мужчина.

Также он обратил внимание на обшарпанные стены и потолки в своей палате.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали фото и видео из инфекционной больницы Керчи, на которых видны обдертые стены палат, грязную плитку и сантехнику в ужасном состоянии.

По словам пациентов, в учреждении отсутствовали вообще какие-либо условия для приема больных. Также они отметили неукомплектованность лекарствами и элементарным бытовым оборудованием.