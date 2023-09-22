Загалом, події у Чорноморсько-Азовському регіоні під час нинішньої війни місцями дуже сильно нагадують події Другої світової війни... Це коли Німеччина, практично не маючи на Чорному морі власного військового флоту (Румунські ВМС представляли собою тоді ну-у-у дуже малі сили у порівнянні із радянським чф), окрім того, ЗНАЧНО поступаючись СРСР у військовій авіації... загнали радянський чф у південно-східний куток моря... Т

а й ще нанесли йому такі втрати, ніби він пережив щось подібне Цусімі...Дивлячись на те, як зараз воює російський чф...

Саме це - перше, що спадає на думку...