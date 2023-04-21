В школу ездил на велосипеде и не мог бросить своих солдат: друзья рассказали о погибшем на фронте экс-нардепе Олеге Барне

В субботу, 22 апреля, на Тернопольщине похоронят экс-народного депутата, учителя, бойца 68-й Отдельной егерской бригады Олега Барну. Он погиб накануне своего дня рождения 17 апреля на Донбассе, когда пошел в ближний бой с врагом. На следующий день ему бы исполнилось 56 лет, но теперь навсегда будет 55.

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Первым пошел на штурм

Еще утром 18 апреля на страничке в Facebook знакомые поздравляли экс-нардепа Олега Барну с днем рождения. А уже к вечеру в соцсети стали появляться соболезнования в связи с его гибелью.

Еще один день точно не было известно, как именно погиб экс-депутат, поскольку официального подтверждения от 68-й бригады не было. Некоторые надеялись на чудо. Но его так и не произошло.

Олег Барна погиб на Угледарском направлении, в районе села Павловка 17 апреля. Он был старшим сержантом, помощником гранатометчика 68-й бригады. Долгое время просился в штурмовую группу.

На этот раз он был среди штурмовиков, первым пошел в ближний бой с российскими оккупантами. И погиб, получив пулевое ранение в шею.

В школу ездил на велосипеде и на лыжах

Олег Барна с семьей жил в селе Белобожница Тернопольской области, что неподалеку от родного села Нагорнянка.

Директор Белобожницкой школы Лидия Лесик, где много лет Олег Степанович преподавал физику, математику и довоенную подготовку, вспоминает, что долгое время в начале своей работы учителем в школу в соседнее село он ездил на велосипеде.

"Каждый день по 6 км на работу в соседнее село ехал на велосипеде. А потом еще 20 км к своим родителям в другое село. Его родители тоже были учителями, работали до 70-летнего возраста. А зимой он ездил на лыжах. Его бывшая ученица вспоминала, что когда был снегопад, они пришли в школу и даже учебников из портфелей не доставали, думали, что Олег Степанович на велосипеде до школы не доберется. А тут появляется в классе он. И дети удивились, как же их учитель добрался? Оказалось, что на лыжах", – рассказывает Лидия Лесик.

Только уже в 2000-х годах, когда, помимо работы учителем, Барна, чтобы прокормить семью, начал пригонять из Европы автомобили, он смог купить машину и себе.

Также директор рассказывает, что Олег Степанович к ученикам старших классов обращался исключительно на "вы".

"Мы его любили, хотя он был строгим учителем, требовал от нас знаний. Но он постоянно для нас придумывал какие-то соревнования, походы. Летом мы все отправлялись в лес в поход, там же у нас была и полевая кухня. Он тогда не был военным, только армию отслужил и все. Но готовил нас к воинской службе, закалял, учил ползать, бегать, оказывать первую помощь. Он как будто знал, что рано или поздно нам все это пригодится в жизни", – рассказывает одна из его бывших учениц.

Ребята этой школы постоянно участвовали в различных соревнованиях. "Помню, что когда мы приезжали на состязания между соседними школами, то нам сразу так и говорили: "У вас же учитель Барна, вы всех и победите". Так оно и было. На тренировках с ним было сложно, он был бескомпромиссным. Сказал бегать кросс, значит, бегать – и никаких поблажек. Зато на соревнованиях мы всех побеждали", – говорит бывший его ученик Сергей.

Олега Степановича побаивались за его строгий характер – он терпеть не мог, если кто-то из учеников попадался на курении. Никаких поблажек тому уже не было.

"Олег Степанович следил за тем, чтобы этот курильщик сдавал все нормативы по физкультуре, у него на довоенной подготовке, а также чтобы учил физику, которую он преподавал. Для ученика это уже были вырванные годы. У нас в школьном туалете редко кто мог попробовать закурить – Олег Степанович обязательно найдет того, кто это сделал", – вспоминает Сергей.

Барна и себе никаких поблажек не давал. Как вспоминает Лидия Лесик, в студенческие годы он активно занимался спортом, бегал на лыжах. И как-то на соревнованиях пришел к финишу первым, причем одна из лыж у него была сломана.

Боролся с мусором и собрал деньги на лечение

В селе о нем тоже говорят как о человеке бескомпромиссном и таком, кто говорит правду, даже не задумываясь. Дважды его избирали главой сельского совета села Нагорнянка. Также он был депутатом Верховной Рады восьмого созыва.

"Он всегда прислушивался к людям, общался с местными жителями. Он объезжал села своего округа по многу раз, когда избрался в Раду. Когда был главой сельсовета, то добился того, чтобы люди получили свои паи во время распаевки местного предприятия. Он выиграл много судов, где отстаивал интересы людей. Он всегда правду говорил в глаза. Его могли и недолюбливать за это. Помню, что он начал бороться с мусором в селе, оштрафовал несколько человек за то, что выбрасывают мусор где попало. Конечно, некоторым это не нравилось", – говорит учительница английского языка и близкий друг семьи Людмила Сава.

Она вспоминает, что когда Олег Степанович еще работал учителем, в 2012 году одному мальчику необходимо было собрать 100 тыс. грн на лечение. Деньги по тем временам огромные.

"Так Барна месяц возил нас по селам района, где мы ходили по хатам и собирали по 1-2 гривне на лечение ребенка. За все это время он ни копейки не взял даже на бензин. Как написала его жена Оля, "никто не может его упрекнуть в том, что что-то было сделано для собственной корысти или возвеличивания". Его семья все эти годы живет в очень скромном доме", – рассказывает Людмила Сава.

Барна был греко-католиком. Каждое воскресенье он приходил на службу в церковь. А после службы не уходил из церкви, пока не поговорит с людьми, не поддержит их.

Жену встретил в институте

Со своей будущей супругой Олег Барна познакомился, еще когда учился в Тернопольском педагогическом институте, на втором курсе.

"Оля очень умная, тогда была ленинским стипендиатом, комсомолка. К ней никто не мог подступиться. И тут Олег вернулся из армии, пришел учиться, они жили в общежитии. И что-то ему не понравилось на кухне, он пришел в комнату, где жила Оля, чтобы выяснить отношения. А Оля ему достойно ответила. С тех пор он начал за ней ухаживать, очень долго добивался ее руки и сердца. Потом мы все были на их свадьбе", – вспоминает Сава.

Олег Степанович очень трогательно на своей страничке в Facebook поздравлял свою Олечку с днем рождения 19 января.

"Моя дорогая и моя любимая, моя надежная и покладистая, моя мудрая и советчица, моя умная и моя красавица, моя наилучшая подруга и лучшая мама моих детей. Ты та, кто рождена в этот светлый праздник Хрестового Водокрещения и подарена мне Богом, за что я благодарен ему и твоим родителям. Все-таки Бог благосклонный к таким иногда безрассудным и нарванным, как я. Ради меня ты жертвовала работой и наукой, часто оставалась одна с домашними заботами и воспитанием детей, когда я занимался общественной, а потом государственной работой. Извини, дорогая, что я не с тобой, потому что ради тебя, наших детей, наших людей и страны я тут вместе со своими побратимами. Мы тут, чтобы горе не пришло в наш дом, я тут, чтобы мы были беспечны и счастливы. Украина дорога мне еще со студенческих лет, когда ты меня провожала на студенческую голодовку в 1990 году, так же точно как дорога и ты, и наши дети".

В семье Олега и Ольги Барна двое сыновей, оба окончили школу с золотой медалью.

Старший сын Василий преподает в вузе во Львове. Младший сын Андрей в свое время сдал тесты на 199 баллов каждый, сейчас учится в Львовской политехнике. Летом он собирается жениться.

"Сейчас у них должны были быть заручины. Оля просила Олега приехать на заручины или хотя бы на его день рождения. Но он сказал, что не может бросить своих мальчишек тут, на фронте. Он им как отец, они без него пропадут. Сказал, что вас там трое, вы справитесь. А также добавил, что несмотря ни на что, дети должны летом сыграть свадьбу", – говорит Лесик.

За своих солдат он очень переживал. Людмила Сава вспоминает, что ребята жаловались ему, если их обижали, не выплачивали деньги, если они хотели перевестись в другое подразделение. Он заботился о них, как о собственных детях, старался им помочь.

Не терпел ложь

Олег Барна запомнился многим украинцам своими поступками. Самым ярким стал, когда он попытался на руках вынести с трибуны Верховной Рады тогдашнего премьера Арсения Яценюка.

Он очень сильно переживал за то, что в Украине предлагали провести земельную реформу, из-за которой, по его мнению, землю у сельских жителей могли скупить россияне. На каждой встрече или в телевизионном эфире он горячо говорил об этом, просил людей не торопиться продавать свои наделы. Из-за этого у него возникали конфликты с оппонентами, когда прямо в студии он вступал в драку.

Он не терпел ложь, поэтому у него были конфликты и с местными тернопольскими чиновниками, которые всякими правдами и неправдами пытались убрать с должности такого неудобного правдоискателя.

Горячий характер и эмоциональность часто мешали ему. Хотя он искренне и так же горячо любил Украину и отдал за нее свою жизнь.

Он участник всех Майданов. 18 февраля 2014 года он был ранен во время стычек с "Беркутом". Когда раны зажили, он отправился воевать в составе 128-й бригады. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения, он уже был в военкомате. Служил в пехоте – самом сложном роде войск во время войны.

Из-за ранений, тяжелой аварии, он был инвалидом ІІІ группы. Ему нужна была операция, у него болели ноги. Но бросить молодых солдат в окопах он никак не мог, лишь говорил о том, что нужно найти время, чтобы сделать операцию.

Похоронят Олега Барну в селе Белобожница на Тернопольщине в субботу, 22 апреля.