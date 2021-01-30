В сети разгорелся скандал из-за книги о принцессах-лесбиянках: чем возмущены украинцы

В соцсетях разгорелся скандал из-за книги "Принцесса+принцесса: долго и счастливо", закупленной Министерством культуры Украины для детских библиотек.

В частности, украинцы устроили жаркую дискуссию под постом журналистки Ирины Тиран в Facebook, которая осудила книгу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я не против однополых отношений. Это личное дело каждого. Но пропагандировать их детям, по-моему, слишком! Дайте им сформироваться. Вырастут – пусть сознательно определяются", – написала она.

В комментариях отметили, что авторы подняли тему не только гомосексуализма, но и расизма, потому что одна из принцесс темнокожая.

"Но все же, почему удочерили дракона, а не китайцы?" – шутят пользователи.

"Меня интересует вопрос детей!!! И не нужно все спирать на природу, на гены, врожденный фактор... Нет... Будьте себе, какие хотите, но детям дайте возможность расти в полноценных семьях... Как Бог создал!" – призвала одна из коментаторов.

Нашлись и те, кто не увидел в книге никакой проблемы.

"Чтобы сознательно определяться, надо определяться не через табу и замалчивание очевидного... Когда-то при мне ребенок 4-х лет спросил, чего девушки целуются. Ему сказали, что это бывает, любовь у девушек. Ребенок сказал "а" и продолжил играть машинкой. Нетабуированная тема не вызвала у него особого интереса", – рассказал мужчина.

"Нельзя навязать то, что определяет природа. А вот навязать человеконенавистнические взгляды с детства – можно", – написал другой.

Как сообщал OBOZREVATEL, книга "Принцесса+принцесса: долго и счастливо" приобретена за государственный счет и уже передана в детские библиотеки.

1240 экземпляров обошлись в 666 тысяч гривен.