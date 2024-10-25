В сети пожаловались, что работники ТЦК якобы 'избили' немецкого волонтера: что говорят военные и полиция. Видео

В Черновицком областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки отрицают информацию о том, что военнослужащие ТЦК якобы избили немецкого волонтера. Ранее такую информацию распространяли в соцсетях.

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В ТЦК утверждают, что не совершали никаких противоправных действий в отношении иностранца. Однако полиция заявила о тщательной проверке и служебном расследовании в отношении своих работников, присутствовавших при инциденте.

Как утверждают в соцсетях, представители полиции и ТЦК остановили грузовик на блокпосте. В машине находились один украинский и три немецких волонтера, которые возвращались с востока, где раздавали гуманитарную помощь. Работники ТЦК якобы избили одного из немцев, заступившегося за украинца, и "оставили лежать без сознания под фурой полчаса в наручниках".

Правда, на видео только момент, когда приехала скорая.

"Представители ТЦК и СП не предпринимали никаких противоправных действий в отношении иностранного волонтера", – официально сообщил Черновицкий областной ТЦК и СП.

Патрульная полиция Черновицкой области не отрицает, что инцидент имел место. Он состоялся на блокпосте у села Атаки Черновицкой области. Автомобиль Mercedes остановили именно полицейские.

"При проверке документов правоохранители установили, что водитель – гражданин другой страны, а пассажир - находится в розыске за уклонение от мобилизации. Ехать в ТЦК и СП мужчина отказывался и закрылся в салоне авто", – рассказали правоохранители.

В это время на блокпосте остановился еще один Mercedes, откуда вышли еще двое иностранцев.

"Граждане другой страны начали препятствовать действиям полицейских. Инспекторы объяснили им, что происходит, и сообщили, что они мешают действиям полиции. Один из мужчин начал вести себя агрессивно, на замечания не реагировал. Патрульные применили к нему слезоточивый газ, наручники и задержали его", – объяснили в полиции.

На немца составили административный протокол за "злобное неповиновение законному распоряжению работника полиции". Это статья №185 КУоАП, по которой нарушителя можно либо оштрафовать, либо арестовать на пятнадцати суток.

"Полицейские заметили, что мужчине стало плохо, поэтому они сразу вызвали скорую помощь и положили его в стабильное боковое положение. Через несколько минут прибыли медики. Мужчину госпитализировали в сопровождении одного из патрульных. В больнице медики осмотрели иностранца, а впоследствии отпустили", – добавили правоохранители.

Украинец был доставлен в ТЦК, где на него составили протокол за нарушение законодательства о мобилизации.

"Все обстоятельства указанного события и действиям полицейских будут тщательно проверены, руководством управления патрульной полиции в Черновицкой области инициировано служебное расследование", – отметили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Сумском областном ТЦК объяснили, что военнообязанные 50-60 лет должны пройти ВВК и собеседование в Терцентре комплектования. Если они пригодны для службы, то для них определяют воинскую часть и утверждают списки в Генеральном штабе ВСУ.

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