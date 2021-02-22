В сети показали раритетное фото из Ялты, разбивающее миф о "русском Крыме"

В сети опубликовали архивные фото крымскотатарской школы в Ялте, Крым, которые датируются 1904 годом.

Снимки появились на странице "Крымское ХамНство" в Twitter. "Это школа в Ялте. 1904 год. "Руcский" Крым", – говорится в подписи к кадрам.

Известно, что школа с исторических снимков находилась в селе Дерекой (сейчас Ущельное), которое в свое время было гораздо больше соседнего поселка Ялты. Во второй половине 19 века оно было административным центром Дерекойской волости.

Впоследствии Дерекой был упразднен, а его территория вошла в состав Ялты, которую начиная с 1920-х годов стали перестраивать под один из крупнейших курортов Крыма.

Население Дерекоя всегда состояло исключительно из крымских татар. В 1864 году в селе насчитывалось 409 жителей, а в 1902 – уже 704, пишет издание Crimean Tatars.

После депортации крымских татар в 1944 году сюда переселили колхозников из Ростовской области Российской СФСР. А в 1945 году советские власти переименовали Дерекой в Ущельное.

Через десять лет Ялта стала поглощать поселок, и к 1968 году этот процесс окончательно завершился. Сейчас Ущельное – один из районов курорта, который находится практически в центре города, по правому берегу реки Дерекойка.

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