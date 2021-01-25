В сети показали длинную очередь за молоком в СССР. Фото

В сети показали фото времен СССР, запечатлевшее длинную очередь за молоком.

Снимок опубликовали на странице группы "Исторические фото" в Twitter. "Когда еще не было соцсетей и все душевно общались вживую. Очередь у продуктового магазина. СССР. 1980-е", – говорится в подписи к публикации.

При этом в комментариях некоторые из пользователей скептически восприняли слова автора поста. "Да уж. На* нужна такая душевность", "Счастье уже потому, что тогда не было пыни" (интернет-прозвище президента России Владимира Путина, – ред.), "…Помню и очереди, и драки в очередях, ругань, скандалы", – в частности, пишут они.

В то же время часть комментаторов заявила, что не помнит таких очередей в период 80-х годов: "Да не было такого тогда, вранье", "Я такого не видел, не сочиняйте!", "Не было в 80-е таких очередей", "Больше похоже на самый конец 80-х – начало 90-х".

Как известно, товарный дефицит в СССР был проблемой страны практически все время ее существования. Своего пика он достиг в конце 80-х, в период "перестройки", когда плановая советская экономика полностью изжила себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото из 1960-х, запечатлевшее очередь за хлебом в СССР. К середине 80-х годов СССР стал крупнейшим импортером зерна в мире.