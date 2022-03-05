В сети показали авиабомбы, которые летчик РФ сбрасывал на мирное население в Украине: теперь он в плену. Фото

В сети показали авиабомбы, которые летчик РФ, попавший сегодня в плен к украинским защитникам, сбрасывал на мирное население Украины.

Фотографии смертоносных "подарков" от российских "миротворцев" показал экс-нардеп Борислав Береза.

"Так выглядят авиабомбы ФАБ 500, которыми пленный оккупант бомбил мирное население. Фото из Чернигова. Эта тварь-майор в нашем плену", - написал Береза.

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Напомним, ФАБ 500 – это полутонная авиационная бомба с фугасной боеголовкой. Использование таких боеприпасов запрещено почти во всех странах мира из-за их мощной разрушительной силы.

В то же время россияне активно бомбят украинские города именно такими запрещеными бомбами. В частности, их сбрасывали на Харьков, в том числе и на спальные районы города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Черниговом 5 марта был сбит российский самолет, который бомбил жилые дома.

После падения сбитого самолета один из пилотов выжил – его взяли в плен. Во время допроса он божился, что бомбы на Чернигов сбрасывал впервые, до этого, мол, летал "вдоль границы".

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