В сети объявили срочный сбор на 'боевых птиц' для легендарного 'Аэробомбера'

Волонтеры объявили срочный сбор на боевые дроны для аэроразведчиков 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. В частности, птиц планируют приобрести для "Аэробомбера", который с 2014 года воюет на фронте.

В его активе – сотни ликвидированных оккупантов и десятки единиц сожженной российской техники и вооружения. Видео его боевой работы набирают миллионные просмотры в сети, а сюжеты о нем регулярно появляются на ведущих телеканалах. Многие из вас его точно видели на ТВ и в соцсетях, и узнаете по особой экипировке.

Это "Аэробомбер" – легендарный аэроразведчик 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, который на фронте с 2014 года. А также автор Telegram-канала AEROBOMBER_UA, на котором публикуются яркие видео работы дронов, причем все ролики разведчик делает сам!

Но новых видео на канале пока не будет. Ибо все дроны подразделения "Аэробомбера", выполнив свою трудную и убийственную миссию, погибли в боях. Поэтому сейчас волонтеры ведут срочный сбор на "боевых птиц", чтобы аэроразведчики и дальше били врага.

Вы можете приобщиться к сбору и, таким образом, внести свой весомый вклад в очищение украинской земли от оккупантов.

Реквизиты для донатов для группы ударной аэроразведки "Аэробомбера":

Карта Приват: 4149 4378 6918 7698

Карта Монобанк: 5375 4112 0458 7567

Ссылка на банке: send.monobank.ua

SWIFT: для международных донатов

А чтобы вы, друзья, более энергично донатили, предлагаем вам для просмотра мотивационный ролик от "Аэробомбера".