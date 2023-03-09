В сети объявили награду за имена заказчиков убийства супругов Вадатурских: владелец ''Нибулона'' погиб во время обстрела дома

В июле прошлого года при обстреле войсками РФ Николаева погибли генеральный директор аграрной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга Раиса. В сети объявили вознаграждение за имена заказчиков их убийства и тех, кто привел вражеские ракеты на их дом.

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Выплатить деньги за информацию о заказчиках и наводчиках пообещал владелец ООО "Элеватор 911" Руслан Мартыненко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Они умерли за нас всех. Давайте же все вместе найдем их убийц и накажем их. Даю свое СЛОВО – я заплачу деньги тому, кто предоставит мне точные данные о заказчике убийства Алексея Афанасьевича и Раисы Михайловны Вадатурских и информацию о наводчике ракеты по их спальне", – отметил Мартыненко.

Необходимую информацию он попросил предоставлять ему через любой мессенджер по номеру +38 068 02 911 03 или в Facebook. После этого данные должна проверить служба безопасности Мартыненко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 31 июля 2022-го во время массированного обстрела Николаева российскими войсками погиб генеральный директор "Нибулона" Алексей Вадатурский. Также жертвой обстрела стала его супруга Раиса Вадатурская.

– В Офисе президента трагедию назвали не случайностью, а продуманным и организованным умышленным убийством.

– Впоследствии стало известно, что Вадатурский планировал поездку в Турцию, чтобы обсудить экспорт зерна из черноморских портов в условиях военной агрессии России.

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