В сети напомнили историю уникального храма на Черниговщине, построенного без единого гвоздя. Фото

Свято-Георгиевский храм в поселке городского типа Седнев на Черниговщине, которому почти 300 лет, является одним из редких примеров украинской сакральной деревянной архитектуры эпохи барокко.

О его истории напомнили в Facebook Православной церкви Украины. Отмечается, что святыня была построена без единого гвоздя в период между 1715-м и 1747-м годами.

"Деревянный тридельний храм снаружи имеет сдержанный и аскетичный вид и будто тянется ввысь – такое впечатление складывается благодаря наклону стен к центру здания. А внутри наполнен естественным светом, что приходит с высоко расположенного окна в форме креста", – отметили в ПЦУ.

Сообщается также, что святыня была полностью построена из дерева и покрыта деревянным гонтом, в 1852 году ее значительно изменили, однако сохранили уникальные черты.

В 1767 году в этом храме действовал госпиталь для нуждающихся, а также приходская школа. За всю свою историю он претерпел несколько реставраций, но и сегодня нуждается в уходе и обновлении – старинные деревянные стены теряют прочность, страдая от осадков, холода и грибка, и святыне снова грозит разрушение.

В ПЦУ сообщили, что сейчас идет сбор средств на реставрацию храма, который начал настоятель о. Тимон Блинец.

"Священник постоянно ухаживает за храмом и верит: с Божьей помощью и благодаря общине необходимые для восстановления святыни средства будут собраны. Неравнодушные люди уже не раз спасали храм, и сегодня он существует благодаря искренней вере и добрым сердцам благотворителей, а также здесь по-особенному ощущается настоящая любовь Господа. Храм стал пристанищем для братьев наших меньших, ведь его настоятель спасает и ухаживает за бездомными животными, даже откормил потерянного бельчонка", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее была завершена комплексная реставрация Андреевской церкви в Киеве. Она была начата в 2009 году. Заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко рассказал об изменениях, которые произошли со святыней, в частности, по его словам, вернулись отреставрированные иконы в иконостас, наладились внутренние инженерные сети, демонтированы строительные леса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля, в Киево-Печерской Лавре состоялся съезд представителей церковных общин и священнослужителей Украинской православной церкви, посвященный ситуации с захватом ее храмов и препятствию проведению богослужений. На него прибыло более 330 представителей церковных приходов из 14 областей Украины.