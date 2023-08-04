В Селидово в Донецкую область привезли 6 тысяч проднаборов от Фонда Рината Ахметова

В Селидово Донецкой области началась выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. Фонд отправил в этот регион 6 тысяч продуктовых наборов.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Из них 4 тысячи предназначены для жителей Селидово, 2 тысячи – для жителей Новогродовки. С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.