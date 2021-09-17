В селе возле Житомира по программе Зеленского 'с нуля' построили современный садик

В селе Станишевка Житомирской области открылся детский сад, построенный "с нуля" по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко. По его словам, новый сад инклюзивный и безбарьерный.

"Садик "Малятко" – это новый стандарт дошкольного образования. Современный, энергоэффективный, безопасный, инклюзивный и безбарьерный", – рассказал Бунечко.

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Дошкольное учреждение рассчитано на 60 детей. В Станишевке этот садик ждали давно.

В группах предусмотрены большие игровые зоны для детей, созданы комфортные условия как для малышей, так и для работников садика. Оборудован уютный внутренний двор с площадками и территорией для уличных игр.

"Атмосферу доброжелательного детского учреждения усиливают яркие насыщенные цвета современного интерьера. Удобная мебель, игрушки, развивающие материалы будут способствовать тому, чтобы дети охотно посещали садик. Новое дошкольное учреждение также обеспечено современным кухонным оборудованием", – говорится в посте главы ОГА.

Общая стоимость строительства составила почти 21 миллион гривен. Активно включились в президентскую программу "Большая стройка" и приложили максимум усилий для развития садика и представители местной общины.

Планы реализации программы "Большая стройка" на 2021 год, по словам президента Владимира Зеленского, предполагают строительство и обновление сотен школ и детских садов во всех областях Украины.