newspaper
img

В России сообщили о попадании на Киевском железнодорожном вокзале, но есть нюанс. Видео

Екатерина Белоброва
Общество
1 минута
4,0 т.
В России сообщили о попадании на Киевском железнодорожном вокзале, но есть нюанс. Видео

Российская пропаганда не может успокоиться и продолжает выдавать желаемое за действительное. Так,  в частности прокремлевские Telegram-каналы опубликовали кадры с Киевского железнодорожного вокзала, который якобы дымится и подписали это как успешный удар по стратегическому объекту в столице Украины.

Видео дня

Глупый вброс пропагандистов разоблачили и в OBOZREVATEL. Дым на кадрах действительно настоящий, но никакого отношения к атакам противника не имеет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На самом деле задымление в небе происходит от паровой тяги праздничного ретро-поезда от "Укрзализници". Он продолжает курсировать вокруг Киева назло российским захватчикам, которые напрасно пытаются испортить настроение жителям столицы в эти январские дни.

В России сообщили о попадании на Киевском железнодорожном вокзале, но есть нюанс. Видео
В России сообщили о попадании на Киевском железнодорожном вокзале, но есть нюанс. Видео

"Завтра Конашенков будет отчитываться, что сбили бронепоезд НАТО в центре Киева", – иронично подписали авторы публикацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевские пропагандисты запустили новое ИПСО для дезинформирования иностранной аудитории о событиях на фронте в Украине. В частности, они создали фейковую страницу 46-й бригады ВСУ, на которой сообщили о том, что российские войска захватили Соледар в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!