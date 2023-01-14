В России сообщили о попадании на Киевском железнодорожном вокзале, но есть нюанс. Видео

Российская пропаганда не может успокоиться и продолжает выдавать желаемое за действительное. Так, в частности прокремлевские Telegram-каналы опубликовали кадры с Киевского железнодорожного вокзала, который якобы дымится и подписали это как успешный удар по стратегическому объекту в столице Украины.

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Глупый вброс пропагандистов разоблачили и в OBOZREVATEL. Дым на кадрах действительно настоящий, но никакого отношения к атакам противника не имеет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На самом деле задымление в небе происходит от паровой тяги праздничного ретро-поезда от "Укрзализници". Он продолжает курсировать вокруг Киева назло российским захватчикам, которые напрасно пытаются испортить настроение жителям столицы в эти январские дни.

"Завтра Конашенков будет отчитываться, что сбили бронепоезд НАТО в центре Киева", – иронично подписали авторы публикацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевские пропагандисты запустили новое ИПСО для дезинформирования иностранной аудитории о событиях на фронте в Украине. В частности, они создали фейковую страницу 46-й бригады ВСУ, на которой сообщили о том, что российские войска захватили Соледар в Донецкой области.