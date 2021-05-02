В России назвали количество украинцев, которых паспортизировали на Донбассе

Жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей за два года незаконно выдали более 527 тысяч российских паспортов.

Информацию о количестве ТАСС сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел РФ. При этом отмечается, что отказы получили 2 тысячи человек.

"С начала реализации указа президента РФ от 24 апреля 2019 года гражданство РФ приобрело более 527 тысяч лиц, проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – приводит агентство ответ ведомства на запрос.

Отмечается, что из 2 тысяч 40% получили отказ из-за ограничений на выезд по причинам депортации, выдворения или решения о нежелательном пребывании на территории РФ. Также треть имеет непогашенную судимость.

Ранее правозащитники отмечали, что во всех учреждениях (школах, больницах, администрациях и т.д.) на оккупированном Донбассе установлен тотальный контроль за получением работниками паспортов РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что жители оккупированных регионов Донбасса, которым незаконно выдали российские паспорта, бесправны в РФ и нужны только для повода, чтобы их "защищать".