В Ромнах по программе Зеленского за год достроят 17-летний мост-долгострой

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2022 года планируется достроить мост через реку Сула в городе Ромны. Мост начали возводить еще в 2004 году, однако работы вскоре были приостановлены, сообщили в Сумской ОГА.

"За 17 лет этот мост не могли построить. Благодаря программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" планируем это сделать за год", – подчеркнул глава области Дмитрий Живицкий.

Общая стоимость проекта составляет 122 млн грн. На объекте уже начато выполнение работ. Так, закупаются соответствующие материалы и железобетонные конструкции, чтобы в этом году область использовала субвенцию государственного бюджета на ремонт моста в сумме 10 млн грн. Также демонтируются старые опоры, которые с течением времени начали разрушаться.

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"Началось обновление этого моста еще в 2004 году с обустройства железобетонных опор. Но все работы прекратились. В нынешнем году мы приступили к строительству этого объекта. Разработана проектно-сметная документация и проведена тендерная закупка на строительство моста через реку Сула в городе Ромны", – заявил директор областного Департамента развития инфраструктуры Владимир Дудченко.

Как ранее сообщалось, в этом году программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" охватила 245 искусственных сооружений на украинских автодорогах.