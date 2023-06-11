В результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области пропавшими без вести считаются 29 человек - МВД

По состоянию на вечер субботы 11 июня в результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области пропавшими без вести числятся по меньшей мере 29 человек. Информации о погибших пока нет.

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. В частности, в Херсонской области подтоплено 46 населенных пунктов, 32 из них - на подконтрольной территории.

"Эвакуированы 2699 человек, без вести пропавшими считаются 29 человек", – уточнили в МВД.

В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт. Оттуда уже удалось эвакуировать 982 человека.

Следует отметить, что на оккупированной части Херсонщины после затопления, вызванного подрывом оккупантами Каховской ГЭС, пропали без вести по меньшей мере 374 человека. Подтверждена гибель одного мирного жителя, такая же участь, вероятно, постигла еще двух гражданских.

В настоящее время активными остаются более 1700 заявок на спасение, однако российские военные препятствуют попаданию волонтеров в населенные пункты.

Напомним, в Херсонской области продолжается эвакуация местных жителей, пострадавших в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Катастрофа сломала жизнь украинцев в более чем 40 населенных пунктах, для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно усложнен доступ к питьевой воде.

Утром 10 июня в Херсоне оккупанты обстреляли волонтеров, которые помогали людям, пострадавшим от затопления. Ранены двое мужчин.

Перед этим оккупанты уже обстреливали Херсон во время эвакуации: среди раненых - несовершеннолетняя.

8 июня войска РФ также ударили по Херсону и области во время эвакуации: ранения получили многие.