В регионы Украины идут дожди и заморозки. Карта

Погода в Украине в понедельник, 19 апреля, испортится: в нескольких регионах ожидаются дожди и заморозки до ноля градусов.

Как сообщает Укргидрометцентр, в ночь на 19 апреля в Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов. Синоптики отметили, что будет объявлен I уровень опасности (желтый).

По прогнозу дожди пройдут на западе и части центральных областей Украины. Средняя температура днем будет +11+13 градусов, ночью +3+5.

Пасмурная погода но без осадков прогнозируется на юге страны. Днем столбики термометра покажут +13+15, ночью +5+7 градусов.

В восточных областях будет малооблачно и солнечно, без осадков. Днем воздух прогреется до отметки +13+15 градусов, ночью похолодает до +4+6. На севере страны ожидается аналогичная погода, но на несколько градусов температура ниже.

В Киеве и области 19 апреля дождей не будет. Температура днем +11+13, ночью +2+4 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, что погода на майские праздники и на Пасху, которую православные христиане отметят 2 мая, будет прохладной.