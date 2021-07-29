В рамках "Большого строительства" в Украине построят 19 новых ледовых комплексов

В рамках государственной инициативы "Большая стройка" в ближайшие годы в Украине будут сведены 19 новых ледовых комплексов в соответствии с международными стандартами. Ориентировочная стоимость проекта – 5,4 млрд грн (из них 4,7 млрд – из государственного бюджета).

Об этом стало известно во время проведения всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация". Благодаря совместному сотрудничеству Федерации хоккея Украины и координаторов проекта "Большая стройка" удалось разработать программу развития хоккейной инфраструктуры в стране.

В частности, Георгий Зубко, как президент Федерации хоккея Украины и советник заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, принимал активное участие в реализации программы и консультировал господина Тимошенко по поводу развития хоккея в регионах, сообщила пресс-служба Федерации.

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"Для украинского хоккея – это очень большой и важный шаг вперед. Вместе с Федерацией мы пытаемся сделать хоккей доступным во всех регионах Украины. И возведение новых арен – один из ключевых факторов на пути к решению этого вопроса", – отметил господин Зубко.

Отметим, что строительство новых спортивных объектов уже началось и войдет в активную фазу в 2022 году. Также в рамках "Большого строительства" будут реконструированы 100 ДЮСШ и 18 спортивных интернатов.