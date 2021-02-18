В Раде выступили за отмену перехода на летнее и зимнее время, но с исключениями

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рекомендовали принять законопроект, который отменяет переход на зимнее или летнее время. При этом для некоторых территориальных общин могут сделать исключения.

Об этом сообщается на сайте парламента. Автором документа является нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук.

Законопроект "Об исчислении времени в Украине" №4201 предусматривает, переход всей страны на единое киевское время, которое соответствует часовому поясу UTC+2.

По словам Стефанчука, переход на летнее и зимнее время давно не выгодно для экономики и приводит к нарушению биоритмов у людей.

Он отметил, что нет никакого обоснования, что перевод часов позволяет сэкономить электроэнергию, что подтвердили исследования Европарламента, Национальной академии наук Украины и Министерства экономического развития и торговли.

При этом автор документа заявил о возможном компромиссе. В случае необходимости ко второму чтению можно внести изменения, которые предоставят право некоторым территориальным общинам вводить региональное рабочее время. Это связано с тем, что Луганская, частично Донецкая, Харьковская и Закарпатская области находятся в других часовых поясах.

Как сообщал OBOZREVATEL, перевод часов на летнее время в Украине в 2021 году должно состоятся в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября.

Так, 28 марта 2021 года в 03:00 произойдет перевод стрелок на один час вперед, а 31 октября 2021 года в 04:00 – на один час назад.