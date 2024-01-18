В Раде рассмотрят замечания к законопроекту о мобилизации, – Гончаренко

Комитет по национальной безопасности и обороне Верховной Рады планирует рассмотреть предложения и замечания фракций по законопроекту о мобилизации.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Фракции свои поправки уже подали. Я тоже подал свои. Пока что Кабмин не вернул законопроект и мы не знаем новые предложения власти", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, Рада 6 февраля будет рассмотрена законопроект о мобилизации, потому что "это начало новой сессии".

"Первый вторник февраля - согласно Конституции - начинается новая сессия Верховной Рады", – добавил нардеп.

В конце декабря 2023 года Гончаренко представил альтернативный законопроект №10378-1.