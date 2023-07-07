В Раде рассказали, что делать, если у военных не принимают рапорт на отпуск

Народный депутат Алексей Гончаренко объяснил, что делать, если у военных не принимают рапорт на отпуск. Его законопроект №9342 об увеличении выплат и отпусков принял Совет в конце июня. Согласно новым изменениям: военные должны получить 30 дней ежегодного основного отпуска + 10 по семейным обстоятельствам.

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Гончаренко разъяснил, при каких условиях предоставляются отпуска и есть ли основания, чтобы отказать в отпуске.

"Ежегодный основной отпуск предоставляется в течение календарного года по частям не более 15 календарных дней, при условии одновременного отсутствия не более 30 процентов общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения", – пишет нардеп в своем Telegram-канале.

Основание отказать в четко определенном отпуске – это при условии одновременного отсутствия не более 30 процентов общей численности военнослужащих.

Закон об отпусках и увеличении выплат военнослужащим, курсантам и срочникам (№9342) был проголосован в конце июня. Через несколько дней закон подписал президент Зеленский.