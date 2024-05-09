В Раде появился законопроект, угрожающий частной собственности в Украине: депутаты указали, что с ним не так

В Верховной Раде в ближайшее время готовится к рассмотрению законопроект, в котором заложен механизм конфискации 100% акций предприятия даже в том случае, если под санкции СНБО попал только один акционер.

На это обратил внимание народный депутат Алексей Гончаренко, пишут "Українські новини".

Речь идет о проекте Закона Украины № 11195 от 22.04.2024 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о механизме защиты права собственности третьих лиц". При этом Гончаренко заявляет, что у народных депутатов не было возможности ознакомиться с документом. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что через парламент пытаются протянуть механизм "псевдонационализации" предприятий, если в составе собственников есть лицо, к которому СНБО применил экономические санкции.

"Вдумайтесь: в собственность государства забирать будут не акции, принадлежащие подсанкционному лицу. А все 100% акций предприятия. Даже если их владельцам в СНБО нет никаких вопросов. Как они при этом будут возвращать свою собственность, и как им будут возвращать причитающиеся средства – об этом в законе, конечно, речь не идет", - пишет депутат.

Он объясняет, что этим проектом вводится схема рейдерского захвата, когда среди акционеров прибыльных предприятий находят миноритарного участника, и СНБО налагает на него экономические санкции. После этого все 100% акций предприятия изымаются в государственную собственность. А акционеры, на которых не были наложены санкции, могут годами судиться за восстановление своих прав и компенсацию убытков.

"Этот законопроект - антиконституционный, дискриминационный, он нарушает права собственности лиц и должен быть отклонен или доработан. Иначе к нам будут относиться как к тирании, с соответствующими последствиями. И никаких инвестиций мы не дождемся", - заключает Алексей Гончаренко.

Документ раскритиковал и заместитель председателя финансово-налогового комитета Ярослав Железняк.

"Да, уважаемый бизнес - вчера и сегодня в повестке дня стоял абсолютно идиотский законопроект №11195, о том, что в несудебном порядке может конфисковать имущество любого предприятия, если в его составе хоть одну акцию имеет лицо, находящееся под санкциями СНБО. Так вот, законопроект рассматриваться не будет и в таком виде шансов не имеет", - написал нардеп в своем телеграм-канале.