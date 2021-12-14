В Раде поддержали введение электронных удостоверений ветерана

Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 14 декабря, одобрила введение электронных удостоверений ветерана войны. Также депутаты усовершенствовали функционирование Единого государственного реестра ветеранов.

Соответствующую инициативу поддержали 310 народных депутатов Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

Документ предусматривает закрепление на законодательном уровне понятия "электронного удостоверения ветерана", а также возможность использовать его наравне с удостоверением в форме книжечки. Воспользоваться нововведением смогут ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства и граждане, которые подпадают под действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". В общем, около 1,2 млн граждан.

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Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина отметила, что ведомство в данный момент работает над разработкой и внедрением реестра ветеранов и е-удостоверения, но до сегодня в законодательстве отсутствовали правовые основания для автоматизированного обмена информацией между Единым государственным реестром ветеранов войны и некоторыми информационными, справочными системами, реестрами и банками данных, держателем которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

Как уточнили в пресс-службе Парламента, порядок формирования е-удостоверения ветерана и его проверки должен определить Кабинет Министров. А органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица не имеют права отказать в проверке е-удостоверения.

Соответствующие изменения также были внесены в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о создании Единого государственного реестра ветеранов войны еще летом 2019 года.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении статуса участника боевых действий (УБД) бойцам добровольческих формирований. Закон предусматривает предоставление статуса участника боевых действий тем, кто участвовал в АТО не менее 30 календарных дней (в частности по совокупности дней пребывания).