В Раде готовят законопроект, который позволит назначать министром обороны военного

Недавно в сети появились слухи о том, что действующего Министра обороны Алексея Резникова может заменить Кирилл Буданов, который является военным. Проект закона о возможности занимать должность главы Министерства военным уже готовится в Верховной Раде.

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Об этом сообщила Заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Данное изменение может быть задействовано только во время военного положения.

Как заявила нардепка, законодательство Украины гласит, что в настоящее время главой Министерства обороны в нашей стране может быть исключительно гражданское лицо, в том числе бывшие военные.

Марьяна Безуглая сообщила, что во фракции "Слуга народа" готовят некоторые изменения в действующее законодательство – они позволят военным становится министром, но только в период военного положения.

"Те законодательные изменения, которые мы подготовили, они есть, они проработаны в рамках крупного законопроекта 4210. Есть там предложение о возможности занимать должность министра военным только в условиях военного положения", – рассказала депутат Марьяна Безуглая.

Данные законопроект уже готовится к рассмотрению и, вероятно, это произойдет в срочном порядке.

Данный проект закона был проголосован парламентом за основу 16 февраля 2022, однако до сих пор остается не принятым в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Глава Министерства обороны Алексей Резников прокомментировал якобы свою новую должность в Кабинете министров. Он сказал, что впервые слышит об этом, и добавил, что если бы ему ее предлагали, то он бы отказался.

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