В ПЦУ рассказали, почему католики отмечают Пасху на месяц раньше

Для верующих католической и православной церкви день празднования Пасхи зависит от даты первого весеннего полнолуния.

Об этом для Укринформ пояснил иерарх Православной церкви Украины Евстратий Зоря.

"Разница в дате праздновании Пасхи католиков и православных объясняется тем, от какой даты отсчитывается первое полнолуние", – сказал священнослужитель.

Евстратий пояснил, что православные ведут отсчет дня празднования Пасхи от даты равноденствия по юлианскому календарю. А католики и протестанты исчисляют день астрономического равноденствия. Отсюда и разница между двумя датами в тридцать дней.

"И поэтому где-то раз в пять лет даты празднования совпадают, иногда разница в праздновании составляет неделю, а иногда такая большая разница фактически в месяц", – добавил он.

В 2021 году католическая Пасха отмечается 4 апреля, а православная – 2 мая.

Ранее сообщал OBOZREVATEL, как вычисляется день важнейшего христианского праздника Пасхи.