В прошлом году в семье офицеров родилась тройня: командование Объединенных сил ВСУ поздравило именинников

Представители командования Объединенных сил ВС Украины по поручению командующего генерал-лейтенанта Сергея Наева поздравили с первым годом жизни тройню мальчиков – Святослава, Марка и Захара.

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Малыши родились в этот день в прошлом году в семье офицеров ВС Украины Юрия и Татьяны Копец, сообщило Командование Объединенных сил в Facebook.

Маленьким именинникам передали подарки, а родителям – поздравительный адрес.

"Очень символичным и знаковым является то, что ваши дети отмечают свой праздник в 500-й день с начала полномасштабной войны и день рождения главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Пусть они растут только в мире, любви и семейном тепле, не зная тревог и невзгод" , – подчеркнул начальник центра морально-психологического обеспечения полковник Евгений Коваленко.

Военнослужащие Вооруженных сил будут прилагать максимальные усилия для победы над врагом, чтобы все маленькие украинцы жили безопасно в свободной и процветающей Украине, отметили в Командовании.