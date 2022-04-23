В 'ПриватБанке' произошел сбой: возможны проблемы в работе банкоматов и при оплате картами

В "ПриватБанке" 23 апреля произошел системный сбой на каналах связи. Это может повлиять на работу разных сервисов, которыми каждый день пользуются украинцы.

В частности, речь идет об онлайн-приложении "Приват24" и банкоматах. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице банка.

Также проблемы могут возникать с оплатами картами через торговые терминалы. "Наши специалисты уже работают над скорейшим восстановлением стабильной работы!", – отмечают в сообщении.

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Клиенты "ПриватБанка" жалуются на неработающие терминалы и проблемы с оплатой. В частности, при расчете в магазинах с карты снимают средства, но возникают ошибки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что банки изменили условия работы в связи с военным положением в стране.