В прифронтовую Дружковку отправили 2 тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

От Дружковки до линии огня – около 30 км. Несмотря на высокую опасность, здесь бурлит жизнь: возвращаются горожане, вынужденно переезжают люди из горячих точек. Многие нуждаются в помощи. Фонд Рината Ахметова передал для них 2 тысяч продуктовых наборов. Выдачи продолжаются.

Видео дня

В состав каждого набора входят продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 350 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.