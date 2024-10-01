В прифронтовой Яровой семье с детьми получили продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

Яровая Донецкой области – недалеко от линии фронта. Поселок пережил оккупацию, но осенью 2022 года его уволили ВСУ. С тех пор туда вернулось много людей. Для семей с детьми, проживающими здесь, Фонд Рината Ахметова передал продуктовые наборы.

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"Многие люди эвакуировались к нам, и в 2014 году, и недавно. Люди чувствуют попечительство, и это важно. Все находятся в сложных условиях", – говорит Дмитрий Дремлюженко, староста Яровой.

"Это единственный способ выжить, ведь работы нет, да и как работать, когда у тебя ребенок маленький? Помощь очень нужна в первую очередь им. Вы спасаете наших детей", – говорит Виктория, местная жительница.

Последствия оккупации Яровая до сих пор чувствует: во время очередного обстрела вспыхнул заминированный врагом лес.

"Помощь получили и те семьи с детьми, которые пострадали от лесного пожара, и семьи, уехавшие еще в 2014 году из Донецка и Горловки – они не теряют надежды вернуться домой", – подчеркивает Николай Осиченко, посол Фонда, руководитель Мариупольского телевидения.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 380 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.