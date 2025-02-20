В прифронтовое Доброполье передали 2 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Гуманитарный рейс снова следует на прифронтовую Донетчину, в Доброполье. На борту машин – 2 тысячи продуктовых наборов, которые передал город Фонд Рината Ахметова. Их могут получить семьи с детьми.

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В составе каждого набора – продукты первой необходимости, а именно: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины более 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.