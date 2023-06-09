В пострадавшую от подрыва Каховской ГЭС Тягинскую общину привезли гуммопомощь от Фонда Рината Ахметова

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова начали издавать продуктовые наборы в населенных пунктах Тягинской территориальной общины Херсонской области.

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Территория этой общины после подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции существенно подтоплена и люди крайне нуждаются в помощи.

Также бригады мобильной выдачи привезли продуктовые наборы в Снегиревку, что в соседней Николаевской области. Помощь там предназначена для эвакуированных и пострадавших от подрыва ГЭС.

В настоящее время жителям Херсонской области, пострадавшим от последствий взрыва ГЭС, Фонд Рината Ахметова передал 4 тысячи продуктовых наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".