В пострадавшую от подрыва Каховской ГЭС Тягинскую общину привезли гуммопомощь от Фонда Рината Ахметова
Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова начали издавать продуктовые наборы в населенных пунктах Тягинской территориальной общины Херсонской области.
Территория этой общины после подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции существенно подтоплена и люди крайне нуждаются в помощи.
Также бригады мобильной выдачи привезли продуктовые наборы в Снегиревку, что в соседней Николаевской области. Помощь там предназначена для эвакуированных и пострадавших от подрыва ГЭС.
В настоящее время жителям Херсонской области, пострадавшим от последствий взрыва ГЭС, Фонд Рината Ахметова передал 4 тысячи продуктовых наборов.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".