В понедельник суд снова попытается остановить реформу дипломирования моряков

В понедельник, 12 июня, Киевский окружной административный суд проведет заседание по делу №320/11162/23. Истец оспаривает решение Администрации судоходства о ликвидации Инспекции по подготовке и дипломированию моряков (ИППДМ) с целью вернуть ей полномочия по дипломированию моряков.

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Если суд удовлетворит требования истца, это фактически остановит реформу дипломирования моряков, предусмотренную Постановлением Кабмина № 1499. Целью этой реформы было преодоление коррупционных схем и сделать процесс дипломирования максимально прозрачным.

"Головящий судья по делу – Андрей Балаклицкий, ранее своим определением уже заблокировавший деятельность Администрации судоходства в сфере дипломирования моряков. Так случилось, что иски, связанные с ИППДМ, Минвосстановление, Администрацией судоходства попали на рассмотрение именно к судье Балаклицкому", – обращает внимание внимание руководитель Администрации судоходства Евгений Игнатенко.

"Старые "схемы" в дипломировании не должны быть возвращены! Мы прилагаем максимальные усилия для надлежащей защиты интересов Администрации судоходства и реформы дипломирования в целом", - уверяет он.

Новая прозрачная процедура дипломирования моряков заработала 15 февраля 2023, когда было выдано первое после начала реформы подтверждение профессиональной компетенции моряка. Через несколько месяцев реформирования была организована работа Комиссии в Киеве и Одессе. Моряки получили более 2000 квалификационных документов.

Напомним, что Андрей Балаклицкий – один из так называемых "судей Майдана" – своим определением уже приостановил ряд полномочий Администрации судоходства, определенных постановлением Кабмина №1499, и фактически заблокировал процедуру дипломирования украинских моряков. В Администрации судоходства уверены, что за его действиями стоят недобродетели, ранее задействованные в серых схемах дипломирования моряков. Ведомство оспаривает его определение в судебном порядке.