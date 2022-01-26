В Полтавской области отстроили аварийный мост через Коломак. Фото

На Полтавщине завершился ремонт моста через реку Коломак в селе Черкасовка Новоселовской громады, выполненный по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Длина восстановленного моста составляет 81 м, ширина — 10,6 м. Об этом сообщает Полтавская ОГА.

"Мост был аварийный. Благодаря президентской программе "Большая стройка" его впервые капитально отремонтировали за почти полвека существования", — рассказал вр.и.о. главы ОГА Дмитрий Лунин.

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На мосту отремонтировали все опоры, укрепили подводную часть трех опор в русле реки, смонтировали водоотвод и укрепили конус насыпи земляного полотна, устроили покрытие, барьерное и перильное ограждения, построили новые ригели, подферменники, смонтировали новые балки, устроили деформационные швы, монолитную железобетонную плиту пролетного строения, нанесли гидроизоляцию путем напыления.

Напомним, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине сделали уже свыше 14 тысяч километров дорог и более 600 мостов.