В Полтаве завершается 'Большая стройка' спортивно-зрелищного комплекса

В Полтаве по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершается строительство спортивно-зрелищного комплекса с тремя бассейнами. Строители уже готовятся к последнему этапу – проведению пусконаладочных работ.

Об этом сообщает Полтавская ОГА.

"В здании уже обустроили тепловой пункт, облагородили территорию вокруг, где высадили преимущественно хвойные растения. Сейчас рабочие монтируют оборудование для системы водоподготовки, завершают укладку кафеля внутри помещения", - говорится в сообщении.

В спорткомплексе обустроят три бассейна — 50, 25 и 6,5 метров.

Большой бассейн будет иметь 8 дорожек и соответствовать всем европейским стандартам для проведения международных соревнований с европейской метрической системой фиксирования результатов.

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Предусмотрены доступность и безопасность здания спорткомплекса для людей с инвалидностью.

"Такой спорткомплекс позволит развивать в Полтавской области несколько видов спорта: плавание, водного поло, триатлона, физподготовки гребцов, борцов и боксеров, плавание среди спортсменов с инвалидностью — дефлимпийские и паралимпийские виды спорта", — говорится в сообщении ОГА.