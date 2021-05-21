В 'Полтаваоблэнерго' ответили СМИ из-за ситуации с отсутствием света

На протяжение нескольких последних дней в кременчугских СМИ появились статьи, которые искажают ситуацию вокруг отсутствия электроснабжения в ряде населенных пунктов. Речь идет о Кременчугском районе.

Об этом говорится заявлении "Полтаваоблэнерго", опубликованном на сайте компании. Там пояснили, что были украдены провода и опоры (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"15 и 18 мая в результате противоправных действий неизвестных лиц, совершивших кражу на двух воздушных линиях, которые обслуживает Великокохнивский филиал АО "Полтаваоблэнерго", без электроэнергии остались жители населенных пунктов Новогалещинской ОТО:

Василенки – 12 бытовых потребителей,

Зарудье – 59 бытовых и 3 юридических потребителя,

села Бондари – 74 бытовых и 15 юридических потребителей,

Остапцы – 29 бытовых и 1 юридический потребитель,

Ревовка – 43 бытовых и 1 юридический потребитель,

Новая Галещина и Пришибская сельская ОТО Ерестово – 25 бытовых и 2 юридических потребителя", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что все украденные сети, являются собственностью и построены оператором системы распределения "Полтаваэнерго".

О происшествии компании сообщила в полицию, но реакции пока не последовало.

"Учитывая большую социальную значимость проблемы, персонал и техника компании были направлены на выполнение восстановительных работ. Но на территорию ООО "Белановского ГОК", где находится украденная линия, представителей компании не допустили, тем самым препятствуя работе энергетиков", – подчеркивается в сообщении.

Блокирование спецтехники продолжалось весь день. Также опубликованы кадры, как это происходило.

"В данной ситуации удивляет реакция органов местного самоуправления. Несмотря на противоправное поведение третьих лиц, связанное с самовольным похищением опор (электропроводов и оборудования), представители общин искусственно создают имитацию бурной деятельности, однако ни действенного реагирования не употребляют. Мы надеемся на понимание и решение данной проблемы совместными усилиями", – резюмировали в "Полтаваоблэнерго".