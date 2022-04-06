В Польше из отеля Hilton выгнали 'беженку', пропагандировавшую 'русский мир'. Видео

В Польше из гостиницы Hilton выгнали "беженку", которая пропагандировала "русский мир". Она повторяла нарративы российских пропагандистов о том, что Харьков якобы "обстреливают ВСУ".

Об этом сообщается в Telegram-канале "Харьков Life". Там опубликовано соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Автор ролика прокомментировала его

"Вот так мы избавляемся от "русского мира" даже в Польше", – прокомментировала автор ролика.

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Женщина добавила, что они помогают порядочным людям.

"Мой муж вас возил за свой счет по консульствам, а вы всю неделю использовали Польшу, еврейскую организацию и пропагандировали в отеле Hilton "русский мир", что украинские ребята расстреляли Харьков", – возмутилась она.

"Беженка" в ответ нахамила и обматерила женщину.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал резню в Буче, которую устроили российские солдаты, "провокацией" и "инсценировкой".

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