В Польше из отеля Hilton выгнали "беженку", пропагандировавшую "русский мир". Видео
В Польше из гостиницы Hilton выгнали "беженку", которая пропагандировала "русский мир". Она повторяла нарративы российских пропагандистов о том, что Харьков якобы "обстреливают ВСУ".
Об этом сообщается в Telegram-канале "Харьков Life". Там опубликовано соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
Автор ролика прокомментировала его
"Вот так мы избавляемся от "русского мира" даже в Польше", – прокомментировала автор ролика.
Женщина добавила, что они помогают порядочным людям.
"Мой муж вас возил за свой счет по консульствам, а вы всю неделю использовали Польшу, еврейскую организацию и пропагандировали в отеле Hilton "русский мир", что украинские ребята расстреляли Харьков", – возмутилась она.
"Беженка" в ответ нахамила и обматерила женщину.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал резню в Буче, которую устроили российские солдаты, "провокацией" и "инсценировкой".
Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!