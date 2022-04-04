Боится Гааги? Лавров назвал резню, которую устроили российские солдаты в Буче, 'инсценировкой'

Министр иностранных дел России Сергей Лавров решил прочнее застолбить за собой место на скамье подсудимых в Гааге. Вслед за коллегами из Министерства обороны РФ он назвал чудовищные преступления путинской армии в Буче под Киевом "провокацией" и "инсценировкой украинских представителей и их западных покровителей".

Также Лавров рассказал, что в Совете безопасности ООН не захотели смотреть на кощунственные пляски на костях убитых украинцев со стороны российских представителей - и отказались по требованию РФ собирать заседание, посвященное "провокациям" в Буче. Фрагмент выступления Лаврова показали пропагандисты из российского РБК.

Пока у Буче находят все новых и новых жертв российских оккупантов, Украина оплакивает замученных соотечественников, а мир приходит в себя после открывшегося кошмара о преступлениях России в Украине - в Кремле продолжают отрицать зверства своей армии и пытаются убедить мир, что никаких убийств и пыток не было. К коллегам из МО РФ, вчера заявившим, что убитые в Буче - это "фейк киевского режима", присоединился министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Глядя в глаза заместителю генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу, Лавров начал рассказывать о "провокациях". Это слово он употреблял значительно чаще, чем название уничтоженного россиянами мирного украинского города, которое знает уже весь мир.

"Очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области - после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители", - сказал министр иностранных дел РФ во время встречи с Гриффитсом 4 апреля.

Он повторил уже разоблаченную ранее ложь пропагандистов МО РФ о том, что российские оккупанты якобы вышли из Бучи 30 марта.

"Российские военнослужащие полностью вышли из этого города 30 марта, 31 марта мер города рассказывал, что все у него хорошо, а еще спустя два дня мы увидели на улицах ту самую постановку, которую сейчас пытаются использовать в антироссийских целях", - сказал Лавров, видимо, рассчитывая на то, что Гриффитс не читает сайт телеканала МО РФ, где 1 апреля бравурно рапортовали о полном контроле над Бучей со стороны российских войск.

Россия попыталась "перехватить инициативу" - и выступила с инициативой созвать срочное заседание Совбеза ООН по поводу Бучи. Вот только обсуждать Кремль там хотел не зверства своей армии, а "провокации, которые представляют прямую угрозу международному миру и безопасности".

Однако председательствующая в этом месяце в Совбезе ООН Великобритания, по признанию Лаврова, послала российских дипломатов вслед за русским кораблем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что В Буче продолжают находить доказательства военных преступлений российских оккупантов.

Параллельно ищут и тех, кто убивал беззащитных украинцев в мирном пристоличном городе. Так, украинская разведка обнародовала имена российских оккупантов, совершавших преступления в Буче.

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