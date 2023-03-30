В Покровск привезли продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

К прифронтовому Покровску на Донетчине Фонд Рината Ахметова направил почти 5,5 тысяч продуктовых наборов. В настоящее время их начали получать местные жители.

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В наборах, как и всегда, долго сохраняющиеся питательные продукты. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

С начала полномасштабной войны Фонд передал около 184 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек